Тренер «Эспаньола»: Игра с ЦСКА сложилась так, как мы для себя ее и программировали Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы порадовался, что армейцы не забили не первыми.

Загрузка... – Для нас эта победа была очень значима, потому что мы понимали, что играли против достаточно сильного соперника. Понимали, что если бы ЦСКА забил, нам было бы крайне сложно отыграться. К счастью, игра сложилась так, как мы для себя ее и программировали, – приводит слова Гальего ТАСС.