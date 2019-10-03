Тренер «Эспаньола»: Игра с ЦСКА сложилась так, как мы для себя ее и программировали

– Для нас эта победа была очень значима, потому что мы понимали, что играли против достаточно сильного соперника. Понимали, что если бы ЦСКА забил, нам было бы крайне сложно отыграться. К счастью, игра сложилась так, как мы для себя ее и программировали, – приводит слова Гальего ТАСС.
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