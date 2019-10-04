Максим Боков: Ничего не предвещало поражения ЦСКА ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы.

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассказал о том, как отреагировал на результат матча с «Эспаньолом» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Удивлен, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Бокова. – Ничего не предвещало такого итога. Команда слаженно действовала в первом тайме, и как-то все быстро произошло.

У футболистов ЦСКА было огромное желание выиграть и забить. Никто не настраивался на ничью, потому что это всего лишь одно очко. После первого матча, обернувшегося поражением (от «Лудогореца» – 1:5), ребятам обязательно нужно было набирать очки».

После двух туров «Лудогорец», одержавший две победы, лидирует в группе H, у «Эспаньола» четыре очка, у «Ференцвароша» – одно, у ЦСКА – ноль. В третьем туре 24 октября ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем», а «Лудогорец» примет «Эспаньол».