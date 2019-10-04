Александер-Арнольд и Н'Голо Канте – претенденты на лучший гол АПЛ в сентябре (видео) - Советский спорт
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04 октября 2019 16:40Футбол

Александер-Арнольд и Н'Голо Канте – претенденты на лучший гол АПЛ в сентябре (видео)

Английская премьер-лига определила кандидатов на звание лучшего гола месяца по итогам сентября.

Как сообщает официальный сайт лиги, в список номинантов попали: Йетро Виллемс («Ньюкасл»), Фикайо Томори («Челси»), Мусса Дженепо («Саутгемптон»), Джефф Хендрик («Бернли»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Н'Голо Канте («Челси»).

Ранее премьер-лига определила претендентов на звания лучшего игрока и тренера месяца по итогам сентября.

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