Игорь Акинфеев: Надеемся, что скоро увидим ростовский СКА в премьер-лиге Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к футболистам СКА из Ростова-на-Дону.

«Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята», - сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте СКА в Twitter.

Добавим, что после 11 туров в дивизионе «Юг» ПФЛ СКА набрал 16 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил песню ростовскому клубу, возрождением которого он стал заниматься с нынешнего сезона.