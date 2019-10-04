Пюэль назначен новым тренером «Сент-Этьена» - Советский спорт
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04 октября 2019 18:22ФутболГичунцев Артур

Пюэль назначен новым тренером «Сент-Этьена»

Ранее клуб уволил Гислена Прентана.

Французский специалист Клод Пюэль вернулся в лигу 1, где он тренировал «Монако», «Лилль», «Лион» и «Ниццу».

Сегодня, 4 октября 58-летний специалист возглавил «Сент-Этьен». Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт в силе до 2022 года.

Пюэль успел поработать и за пределами Франции – он тренировал «Лестер» и «Саутгемптон»

На данный момент «Сент-Этьен» занимает 19-е место в таблице лиги 1, набрав 5 очков.

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