Рибери признан самым ценным игроком серии A в сентябре Француз забил два гола и сделал одну результативную передачу

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был признан самым ценным игроком серии A в сентябре.

36-летний француз провел пять матчей в месяце, в четырех их них выходя в стартовом составе. На счету Рибери два гола – в ворота «Аталанты» (2:2) и «Милана» (3:1) – и одна голевая передача в матче с «Сампдорией» (2:1). Таким образом, полузащитник отмечался результативными действиями в трех турах подряд.

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰👏@FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. 🏆#WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

После шести матчей «Фиорентина» набрала восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

Напомним, Рибери стал игроком «Фиорентины» летом, подписав с клубом контракт на два года.