Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику Гончаренко Супруга главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила извинилась за критику в адрес наставника армейцев Виктора Гончаренко.

«Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ. Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить», — написала Дюкова на своей странице в Facebook.

Напомним, что после матча с «Эспаньолом» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы Дюкова высказалась о тренере, оставив несколько комментариев в Instagram.