Владислав Игнатьев: Иностранцам было сложно по такой погоде

- Сложная игра. Забили по голу и начали играть спокойнее. Наверное, Тулу ничья устраивала, а нас нет. Хорошо, что забили до перерыва. Главное, что набрали три очка и идем дальше. Что касается погоды, сложно было иностранцам, а мы уже привыкли.
Что со Смоловым? Надеюсь, ничего серьезного. Погодя тяжелая, матчей много. Надеюсь, что все обойдется, - приводит слова Игнатьева пресс-служба железнодорожников.
После этой победы «Локомотив» набрал 26 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Семина в гостях сыграют против «Ахмата».
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