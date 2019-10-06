«Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом» «Атлетико» не пропускает, но и не забивает.

Загрузка... В матче восьмого тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» – 0:0. На 36-й минуте форвард хозяев Сандро Рамирес не реализовал пенальти. Для мадридцев это третья нулевая ничья в последних четырех матчах. Напомним, что «Атлетико» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.