Стив Брюс: Сульшер исправит ситуацию - Советский спорт
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07 октября 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

Стив Брюс: Сульшер исправит ситуацию

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в восьмом туре премьер-лиги.

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче восьмого тура премьер-лиги поддержал своего коллегу норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

«Они столкнулись с огромным количеством травм, – приводит Goal.com слова Брюса. – И пока игроки не вернутся в строй, премьер-лига и дальше может быть немилосердна к ним. Но я уверен, Оле исправит ситуацию.

Я его понимаю: я сам видел разницу в игре своей команды, когда два-три игрока снова готовы играть».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не может выиграть в трех турах подряд, в которых команда набрала одно очко.

После восьми туров у манкунианцев девять очков и 12-е место в турнирной таблице.

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