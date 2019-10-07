«Эспаньол» уволил главного тренера на пятый день после победы над ЦСКА Пришла пора тренерских отставок.

Загрузка... «Эспаньол» объявил об увольнении главного тренера клуба Давида Гальего. Специалист покинул пост из-за неудовлетворительных результатов. В чемпионате Испании барселонцы занимают предпоследнее место, а в Лиге Европы набрали четыре очка из щести возможных. 3 октября «Эспаньол» обыграл в Москве ЦСКА – 2:0. Fi de l'etapa de David Gallego al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/nRtKiqiJEL



¡Muchas gracias por todos estos años en el club, David! ¡Buena suerte en el futuro!#EspècieEnExpansió | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/B8K9MFT34E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019