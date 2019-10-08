Источник: Тедеско договорился со «Спартаком» и улетел в Германию по личным вопросам Об этом сообщает «Чемпионат».

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Бывший наставник «Шальке 04» Доменико Тедеско продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Согласно источнику, 34-летний специалист улетел в Германию по личным делам, хотя, ранее сообщалось, что он не смог договориться с клубом об условиях личного контракта.

Отмечается, что он возглавит российский клуб в конце этой недели. Стороны уладили все детали соглашения.

В конце сентября «Спартак» уволил Олега Кононова. На данный момент команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.