Смолову потребовалось углубленное обследование Футболист начал консервативное лечение.

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Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов 9 октября пройдет углубленное медицинское обследование. После него станут известны сроки восстановления футболиста.

«Предварительный диагноз – у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения», – цитирует ТАСС представителя «Локомотива».