Мбаппе не сыграет за сборную Франции из-за травмы бедра Вместо него в национальную команду вызван форвард «Боруссии» (Менхенгладбах) Алассан Плеа.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не поможет сборной Франции в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Исландией и Турцией, сообщает L’Equipe.

20-летний нападающий получил рецидив травмы левого бедра в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0), в котором он провел на поле 30 минут.

В понедельник Мбаппе прошел дополнительное медобследование, по итогам которого главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем игрока и отпустить его со сбора. Вместо него в национальную команду будет вызван нападающий «Боруссии» (Менхенгладбах) Алассан Плеа.

Напомним, 11 октября Франция сыграет с Исландией в Рейкьявике, а 14 октября – примет Турцию на «Стад де Франс».

После шести туров отборочного турнира Франция занимает второе место в группе H, набрав равное количество очков с Турцией и опережая на три очка Исландию.