Марк-Андре тер Штеген: Мы с Нойером поддержим друг друга в любом случае

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал о конкуренции с Мануэлем Нойером.
«Мы профессионально относимся к этой ситуации, – приводит Goal.com слова 27-летнего вратаря. – Как я уже говорил, все хотят играть и полностью выкладываются ради этого. Но все это остается в духе профессионализма.
И конечно это означает, что необходимо хорошо относиться к другим. Так мы и поступаем. У нас хорошие отношения. Мы поддержим друг друга независимо от того, как будет складываться ситуация. Как и Мануэль, я спокоен. Между нами нет ничего такого, о чем стоило бы говорить».
Напомним, после сентябрьских матчей тер Штеген и Нойер обменялись комментариями в прессе о конкуренции друг с другом в национальной команде.
В нынешнюю международную паузу Германия сыграет товарищеский матч с Аргентиной (9 октября, Дортмунд) и матч отборочного турнира Евро-2020 с Эстонией (13 октября, Таллин).
«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед Защитник «Ахмата» наверняка начнет матч с шотландцами в стартовом составе. 08.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей Антон Зиньковский: Вот вернется Соболев из сборной – напомню о «МЮ» 23-летний полузащитник «Крыльев Советов» стал одним из главных героев 12-го тура, отдав две результативные передачи лучшему бомбардиру РПЛ Александру Соболеву в победном матче с «Сочи» (2:0). 09.10.2019 08:00 Футбол Августин Александр Дмитрий Баринов: Не отказался бы приглянуться скаутам АПЛ Один из лидеров «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча с шотландцами в «Лужниках». 08.10.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего Обозревателю «Советского спорта» Артему Зибраку повезло посмотреть документальный фильм «Диего Марадона», номинированный на «Золотой глаз» Каннского кинофестиваля. 07.10.2019 21:30 Футбол Зибрак Артем Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Вы играли в красивый хоккей, А мы жестко». Суперсерии-74 – 45 лет В понедельник в Музее хоккея ФХР провела торжественный вечер, посвященный Суперсерии-74, в которой встретились сборные СССР и Канады, сформированной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). 07.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий