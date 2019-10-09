Марк-Андре тер Штеген: Мы с Нойером поддержим друг друга в любом случае - Советский спорт
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09 октября 2019 14:56ФутболЛипкин Антон

Марк-Андре тер Штеген: Мы с Нойером поддержим друг друга в любом случае

Германия сыграет с Аргентиной и Эстонией.

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал о конкуренции с Мануэлем Нойером.

«Мы профессионально относимся к этой ситуации, – приводит Goal.com слова 27-летнего вратаря. – Как я уже говорил, все хотят играть и полностью выкладываются ради этого. Но все это остается в духе профессионализма.

И конечно это означает, что необходимо хорошо относиться к другим. Так мы и поступаем. У нас хорошие отношения. Мы поддержим друг друга независимо от того, как будет складываться ситуация. Как и Мануэль, я спокоен. Между нами нет ничего такого, о чем стоило бы говорить».

Напомним, после сентябрьских матчей тер Штеген и Нойер обменялись комментариями в прессе о конкуренции друг с другом в национальной команде.

В нынешнюю международную паузу Германия сыграет товарищеский матч с Аргентиной (9 октября, Дортмунд) и матч отборочного турнира Евро-2020 с Эстонией (13 октября, Таллин).

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