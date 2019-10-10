Александер Чеферин: Европа – это не Европа без России Санкт-Петербург примет матчи финального турнира Евро-2020 и финал Лиги чемпионов.

Загрузка...

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о значении проведения чемпионата мира 2018 года для восприятия России.

«После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне, – приводит «Р-Спорт» слова словенца. – И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое.

Мы верим в Россию, в вашу страсть к спорту, к футболу, верим в готовность России проводить большие турниры и в ваш потенциал к развитию футбола. Европа – это не Европа без России».

Напомним, в 2020 году Санкт-Петербург станет одним из 12 европейских городов, которые примут матчи финальной части чемпионата Европы. А в 2021 году также в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.