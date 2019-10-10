Колобков попросил Чеферина поддержать планы России по проведению турниров УЕФА Россия примет матчи финального турнира Евро-2020 и финал Лиги чемпионов.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков во время форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой поддержать планы России по проведению турниров под эгидой организации.

«У нас в России есть ряд серьезных планов на проведение больших соревнований по линии УЕФА, – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. – Вы их знаете, поэтому я бы, конечно, попросил вас также о поддержке».

Напомним, в 2020 году Санкт-Петербург станет одним из 12 европейских городов, которые примут матчи финальной части чемпионата Европы. А в 2021 году также в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.