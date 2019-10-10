Иван Обляков: На клубные дела в сборной нет времени - Советский спорт
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10 октября 2019 17:59ФутболЛипкин Антон

Иван Обляков: На клубные дела в сборной нет времени

Россия сыграет с Польшей в квалификации Евро-2021 (U21).

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Польшей высказался об атмосфере в команде.

«Мы не один день знакомы друг с другом, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт РФС. – Уже не в первый раз собираемся в этом составе в сборной. Поэтому в этот момент клубные дела отходят на второй план. На это просто нет времени. При этом мы хорошо общаемся и за пределами поля даже в клубные периоды: на поле мы – соперники, а за – друзья».

Напомним, Россия сыграет с Польшей 11 октября на «Екатеринбург Арене», после чего отправится в Пярну на матч с Эстонией (15 октября).

Добавим, что в двух стартовых играх квалификации Россия победила дома Сербию (1:0) и сыграла в гостях вничью с Болгарией (0:0).

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