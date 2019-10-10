Сборная Белоруссии не смогла дома обыграть Эстонию в матче квалификации Евро-2020

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры Белоруссия, набрав четыре очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы C. Эстония, имея в своем активе одно очко, находится на пятом, последнем, месте.
Добавим, что в следующем туре Белоруссия дома встретится с командой Голландии, а Эстония на своем поле сыграет против сборной Германии.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев «Вы играли в красивый хоккей, А мы жестко». Суперсерии-74 – 45 лет В понедельник в Музее хоккея ФХР провела торжественный вечер, посвященный Суперсерии-74, в которой встретились сборные СССР и Канады, сформированной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). 07.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020 Если сборная России попадет на Евро уже в четверг, то покажет лучший результат в своей истории. 10.10.2019 11:07 Футбол Безъязычный Алексей На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай