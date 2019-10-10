Сборная Белоруссии не смогла дома обыграть Эстонию в матче квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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10 октября 2019 21:24Футбол

Сборная Белоруссии не смогла дома обыграть Эстонию в матче квалификации Евро-2020

Футболисты сборной Белоруссии сыграли вничью с командой Эстонии в матче 7-го тура группового этапа отборочного раунда Евро-2020.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры Белоруссия, набрав четыре очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы C. Эстония, имея в своем активе одно очко, находится на пятом, последнем, месте.

Добавим, что в следующем туре Белоруссия дома встретится с командой Голландии, а Эстония на своем поле сыграет против сборной Германии.

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