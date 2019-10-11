Дубль Депая помог Голландии одержать волевую победу над Северной Ирландией

В составе ирландской сборной отличился Джош Мадженнис (75-я минута) У голландской команды голами отметились Мемфис Депай (80, 90+4) и Люк де Йонг (90+1)
После этой победы Голландия набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С. Северная Ирландия, имея такое же количество очков, расположилась на третьем месте.
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