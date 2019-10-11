Пилипчук может отказаться от предложения «Спартака». Он ведет переговоры с «Нижним Новгородом» Такой информацией располагает интернет-издание Metaratings.ru.

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Украинский специалист Роман Пилипчук получил предложение от Леонида Федуна возглавить «Спартак-2». Владелец столичного клуба хочет, чтобы наставник начал работу 1 декабря 2019 года.

Согласно источнику, Федун лично заинтересован в возвращении наставника, который помог красно-белым выиграть с первой командой чемпионат и Суперкубок страны.

Отмечается, что 52-летний Пилипчук поблагодарил функционера, отметив, что ему нужно обдумать этот вариант. По информации издания, украинец также получил предложение возглавить «Нижний Новгород», который тренирует Дмитрий Черышев.

Пилипчук входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а после его ухода стал помогать Массимо Каррере. Он проработал с командой в период с 2016 по 2018 год.