Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей В пятницу, 11 октября, молодежная сборная России сыграла вничью в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. В составе российской команды голами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У польской сборной отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной России Игорь Дивеев (10).

После этой игры сборная Польши, набрав семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5. Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке.

В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией, а Польша на своем поле примет команду Сербии.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Россия (U-21) – Польша (U-21) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дивеев (10, автогол), 1:1 – Уткин (25), 1:2 – Климала (45), 2:2 – Сулейманов (90+1)

Россия U-21: Максименко, Рассказов, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Обляков, Ломовицкий (Лесовой, 77), Умяров (Грулев, 86), Уткин (Глушенков, 60), Сулейманов, Чалов.

Польша U-21: Грабара, Валюкевич, Гумны, Пестка, Плахета (Бида, 76), Богуш (Модер, 86), Филя, Дзичек, Юзвяк, Собочиньски, Климала (Томчик, 67).

Предупреждение: Евгеньев (73).