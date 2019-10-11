Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. В составе российской команды голами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У польской сборной отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной России Игорь Дивеев (10).
После этой игры сборная Польши, набрав семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5. Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке.
В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией, а Польша на своем поле примет команду Сербии.
Квалификация Евро-2021 (U21)
Группа 5
Россия (U-21) – Польша (U-21) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Дивеев (10, автогол), 1:1 – Уткин (25), 1:2 – Климала (45), 2:2 – Сулейманов (90+1)
Россия U-21: Максименко, Рассказов, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Обляков, Ломовицкий (Лесовой, 77), Умяров (Грулев, 86), Уткин (Глушенков, 60), Сулейманов, Чалов.
Польша U-21: Грабара, Валюкевич, Гумны, Пестка, Плахета (Бида, 76), Богуш (Модер, 86), Филя, Дзичек, Юзвяк, Собочиньски, Климала (Томчик, 67).
Предупреждение: Евгеньев (73).