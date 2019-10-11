Эдуардо Докампо: Если иностранцы хорошие, уровень чемпионата будет расти Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал, в чем проблема нового лимита на легионеров.

- Вопрос не количестве иностранцев, а в нашем восприятии. Если иностранцы хорошие, уровень чемпионата будет расти. При этом молодежь не будет развиваться, потому что нужен будет результат.

В клубах же почему-то думают, что результат дают легионеры. А ведь игрок мог бы думать: «Мне надо играть еще лучше, потому что на мое место могут купить сильного иностранца. Тогда я буду прогрессировать».

Вопрос к руководителям: любой иностранец ли лучше нашего игрока? Можно тратить деньги на трансферы из-за рубежа, а можно вложиться в академию. Вот в чем суть, - приводит слова Докампо Sport24.ru.

Ранее итальянский журналист Микаэль Брага высказался о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

Напомним, что в текущем сезоне в РПЛ продолжает действовать лимит по схеме «6+5» на поле. Со следующего сезона в заявках клубов на весь сезон не может быть больше восьми иностранцев.