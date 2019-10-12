Павел Колобков: Заявка от Татарстана на Суперкубок УЕФА поддержана правительством Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

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Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что правительство России поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки».

Напомним, в 2021 году стадион «Санкт-Петербург» примет финал Лиги чемпионов.

Ранее на этой неделе Колобков во время форума «Россия – спортивная держава» обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой поддержать Россию в проведении турниров под эгидой союза.