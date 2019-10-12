Павел Колобков: Заявка от Татарстана на Суперкубок УЕФА поддержана правительством - Советский спорт
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12 октября 2019 15:01ФутболЛипкин Антон

Павел Колобков: Заявка от Татарстана на Суперкубок УЕФА поддержана правительством

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что правительство России поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки».

Напомним, в 2021 году стадион «Санкт-Петербург» примет финал Лиги чемпионов.

Ранее на этой неделе Колобков во время форума «Россия – спортивная держава» обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой поддержать Россию в проведении турниров под эгидой союза.

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