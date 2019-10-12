Дания вырвала победу в матче с Швейцарией Хватило одного гола в концовке.

Загрузка... В матче седьмого тура группы D отборочного турнира сборная Дании дома обыграла Швейцарию – 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте провел форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен. Дания с 12 очками уступает по дополнительным показателям лидеру группы – Ирландии. Швейцария с восемью очками – третья.