Баста может войти в руководство ростовского СКА Известный музыкант Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимами Баста и Ноггано, может стать генеральным директором или президентом ростовского СКА, сообщает Metaratings.

Ожидается, что рэпер войдет в руководство клуба после подписания спонсорского контракта с корпорацией «Ростех». Также перед армейцами будет поставлена задача выхода в ФНЛ.

На данный момент СКА занимает шестое место в зоне «Юг» ПФЛ.

Напомним, что сам Вакуленко родился в Ростове-на-Дону.