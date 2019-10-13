Зарплата Балотелли вырастет вчетверо, если он забьет 15 мячей за сезон В контракте Марио Балотелли с «Брешиа» есть пункт об увеличении зарплаты с одного до четырех миллионов евро, если он сможет забить 15 мячей за клуб в чемпионате Италии-2019/20.

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По данным Corriere della Sera, футболист намерен достичь этой отметки, но не из-за денег, а из-за желания сыграть на чемпионате Европы-2020. Форвард верит, что 15 голов сделают его основным кандидатом на место в сборной Италии на континентальном первенстве.

На данный момент на счету Балотелли один мяч в двух играх в серии А.