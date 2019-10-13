Венгрия обыграла Азербайджан с Шейдаевым В матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2020 сборная Венгрии дома обыграла Азербайджан – 1:0.

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Единственный мяч на десятой минуте забил защитник хозяев Михай Корхут.

В составе гостей весь матч провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Венгрия с 12 очками занимает второе место в группе E. У Азербайджана одно очко и последнее место.