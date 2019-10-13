Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все Полузащитник сборной России Александр Головин не исключает победу своей команды на чемпионате Европы-2020.

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– После чемпионата мира чувствуется, что мы можем выиграть все, даже Евро. Когда приезжаешь выступать на таком уровне, ты всегда хочешь выиграть турнир, а не только выйти из группы, – приводит слова Головина ТАСС.

Лучшее достижение сборной России – бронза чемпионата Европы-2008.