Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все

– После чемпионата мира чувствуется, что мы можем выиграть все, даже Евро. Когда приезжаешь выступать на таком уровне, ты всегда хочешь выиграть турнир, а не только выйти из группы, – приводит слова Головина ТАСС.
Лучшее достижение сборной России – бронза чемпионата Европы-2008.
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