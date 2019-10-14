Александр Бородюк: Кроме Бельгии остальные команды в нашей группе оказались неконкурентоспособны Россия вышла в финальный турнир Евро-2020.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о выходе национальной команды в финальную часть Евро-2020.

«Нужно учитывать, какая группа у нас была, – приводит ТАСС слова Бородюка, – кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны.

Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе».

Напомним, в воскресенье Россия крупно обыграла Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире. В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

В финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.