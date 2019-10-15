Урко Пардо: Из футболок игроков, известных во всем мире, у меня только две – Месси и Дзюбы Вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал, что футболка российского нападающего Артема Дзюбы важное пополнение в его коллекции.

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- Я практически никогда не меняюсь футболками с другими игроками. Самая крутая футболка, которая у меня есть, – это майка Месси. Я поменялся с ним, когда мы играли против «Барселоны». Теперь у меня есть еще одна футболка – Артема. Так что из футболок игроков, известных во всем мире, у меня только две – Месси и Дзюбы. Повешу ее рядом с футболкой Лионеля не стену, - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что в минувшее воскресенье, 13 октября, сборная России обыграла команду Кипра (5:0) в рамках группового этапа квалификации к Евро-2020 и досрочно вышла в финальную стадию турнира.