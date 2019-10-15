УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения (видео) - Советский спорт
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15 октября 2019 13:26Футбол

УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения (видео)

УЕФА поздравил бывшего голкипера «Спартака» Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.

«Вспоминаем удивительный двойной сейв Александра Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», — подписано видео, опубликованное в официальном аккаунте организации в Twitter.

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