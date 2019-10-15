УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения (видео) УЕФА поздравил бывшего голкипера «Спартака» Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.

Новости СМИ2 «Вспоминаем удивительный двойной сейв Александра Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», — подписано видео, опубликованное в официальном аккаунте организации в Twitter. 🇷🇺 Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! 🎂🎈🎁@fcsm_official | @TeamRussia pic.twitter.com/8NXIjpnnmf — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 15, 2019