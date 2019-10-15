Российская молодежка забила пять безответных мячей Эстонии У России две победы и две ничьих.

Загрузка... В матче четвертого тура квалификации молодежного чемпионата Европы-2021 сборная Эстонии в Пярну уступила сборной России – 0:5. В составе победителей отличились Федор Чалов, Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин. Россияне с восемью очками занимают второе место в группе. Впереди – Польша с десятью очками. Евро-2021 (U23)

Квалификация

Группа 5

Четвертый тур Эстония – Россия – 0:5 (0:2) Голы: Чалов, 26 (с пенальти, 0:1); Глушенков, 35 (0:2); Глебов, 65 (0:3); Круговой, 69 (0:4); Калугин, 75 (0:5). Россия: Сафонов, Калугин, Евгеньев, Дивеев, Ломовицкий (Кучаев, 63), Обляков (Голубев, 79), Умяров (Глебов, 63), Круговой, Сулейманов (Грулев, 74), Чалов (Уткин, 74), Глушенков.