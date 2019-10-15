СМИ: Черышев покидает «Нижний Новгород» - Советский спорт
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15 октября 2019 21:29ФутболКоноплев Александр

СМИ: Черышев покидает «Нижний Новгород»

Очередная отставка в российском футболе.

«Матч ТВ» сообщил об увольнении главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева. Решение об этом принял губернатор области.

Официально об отставке объявят в среду. В тот же день команде будет представлен новый наставник – Роберт Евдокимов.

После 17 туров «горожане» занимают 11 место в ФНЛ. Перед командой стоит задача выхода в премьер-лигу.

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