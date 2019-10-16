Стоичков заплакал, комментируя расистский скандал в Болгарии Матч Болгария – Англия дважды прерывался из-за расистского поведения болельщиков хозяев.

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Легенда сборной Болгарии Христо Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6) на стадионе «Болгарска армия» в Софии, сообщает The Daily Mail.

«Таких болельщиков нельзя допускать на стадионы, – сказал Стоичков в эфире американского испаноязычного спортивного канала TUDN. – Или же им необходимо вынести более суровое наказание.

Как в Англии – наказать на несколько лет. Пять лет без посещения стадионов. Люди не заслуживают страданий».

После этого Стоичков опустил голову и заплакал.

Напомним, в первом тайме главный судья матча Иван Бебек из Хорватии дважды останавливал игру из-за того, что болгарские болельщики постоянно свистели, когда полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг касался мяча.

Теперь Болгарский футбольный союз ждет наказание от УЕФА.