Никита Калугин – о победе над Эстонией: С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией Россия разгромила Эстонию в квалификации молодежного Евро.

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Защитник молодежной сборной России Никита Калугин подвел итоги матча с Эстонией (5:0) в Пярну в четвертом туре отборочного турнира Евро-2021 (U21).

– Очень рад, что мы выиграли, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт РФС. – С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией, за что ребятам и благодарен. Молодцы, все настроились, все выкладывались, все хотели три очка заработать.

– Какой был план на игру?

– Побеждать и желательно с крупным счетом. Нам нужно было брать три очка, плюс улучшать разницу забитых и пропущенных. Поэтому готовились к игре с максимальной мотивацией.

Напомним, Калугин установил окончательный счет в матче на 75-й минуте. До этого у России забивали Федор Чалов (с пенальти), Максим Глушенков, Данил Глебов и Данил Круговой.

Россия набрала восемь очков в четырех матчах и занимает второе место в группе 5, отставая на два очка от Польши. В следующую международную паузу 15 ноября Россия примет Латвию в Ростове-на-Дону.