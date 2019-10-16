Агуэро попал в ДТП Об этом сообщает Sky Sports.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро разбил свой Range Rover. Сам футболист не пострадал. Он сможет сыграть в субботнем матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Напомним, что в 2017 году Агуэро попал в ДТП, будучи пассажиром такси. Тогда он выбыл на месяц из-за травмы ребра.