«Нижний Новгород» объявил о назначении Евдокимова Специалист сменил на этом посту Дмитрия Черышева.

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Ротора» Роберт Евдокимов возглавил «Нижний Новгород». Сегодня 49-летний уроженец Нижнекамска был представлен команде и уже провел с ней первую тренировку.

«Желаем Роберту Геннадьевичу добиться больших успехов с ФК «Нижний Новгород», – написано на официальном сайте волжан.

На данный момент клуб идет на 11-м месте первенства ФНЛ.