Агент Петреску: Никаких разговоров с «Динамо» не было, никто не обращался Николай Пырнэу, агент главного тренера румынского ЧФР Дану Петреску, заявил, что московское «Динамо» не обращалось к специалисту с предложением возглавить российскую команду.

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- Никаких разговоров с «Динамо» не было, никто не обращался. У Дана действующий контракт с ЧФР, команда лидирует в чемпионате Румынии, хорошо выступает в Лиге Европы. Петреску должен исполнять условия контракта. Но в случае возможного интереса со стороны «Динамо» или другого клуба в ходе переговоров все может быть, - цитирует агента «РИА Новости».

Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Кирилл Новиков. 38-летний специалист стал руководить командой после отставки Дмитрия Хохлова.