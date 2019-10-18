«Зенит» разгромил «Ростов» и поднялся на третье место в молодежном первенстве

«Зенит» победил «Ростов» (4:1) в матче 13-го тура молодежного первенства на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
Дубль оформил Максим Бачинский, по голу забили Вадим Симутенков и Никита Симдянкин. Единственный мяч у «Ростова» на счету Гочи Гогричиани.
Благодаря победе «Зенит» набрал 23 очка и поднялся на третье место молодежного первенства. У «Ростова» осталось 17 очков и 11-е место.
В следующем туре 25 октября «Ростов» примет «Сочи», а 26 октября «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
Молодежное первенство
13-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:0)
Голы: Симутенков, 3. Симдянкин, 44. Бачинский, 50, 60 – Гогричиани, 76.
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