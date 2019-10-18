В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах Рабочая группа европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям провела заседание в среду с целью обсудить ситуацию с матчами между командами из Косово и России.

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«Учитывая опасения по поводу безопасности проведения матчей между командами из России и Косово, рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям постановила, что команды из Косово и России отныне не могут пересекаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений», - говорится в сбообщении пресс-службы УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что матчи между сборными Косово и России в отборочной группе А женского Евро-2021 будут проведены на нейтральных полях.