Дмитрий Градиленко – о назначении Тедеско: Хуже не будет, хуже просто некуда Бывший защитник «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко высказался о приходе на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

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– В любом случае хуже не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами, тем более многие уезжали в свои сборные и он поработал с ними всего два-три дня, – цитирует Градиленко RT.

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник. Специалист известен по работе с «Шальке», который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в бундеслиге.

Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином».