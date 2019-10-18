«Гранада» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в чемпионате

Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил Домингуш Дуарте.
После этой победы «Гранада» набрала 17 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Осасуна», имея в активе 11 очков, расположилась на 11-й строчке.
В следующем туре «Гранада» на своем поле сыграет против «Бетиса», а «Осасуна» дома примет «Алавес».
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