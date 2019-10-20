«Динамо» – «Краснодар». Морозов открыл счет - Советский спорт
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20 октября 2019 19:11ФутболКоноплев Александр

«Динамо» – «Краснодар». Морозов открыл счет

«Динамо» – «Краснодар» – 1:0.

В матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» – «Краснодар» открыт счет. На третьей минуте отличился Григорий Морозов.

Это третий мяч футболиста в премьер-лиге.

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