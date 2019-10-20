«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове «Динамо» не проиграло.

Новости СМИ2 В матче 13-го тура российской премьер-лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» – 1:1. На третьей минуте забил защитник динамовцев Григорий Морозов, на 35-й – защитник гостей Александр Мартынович. Это был первый официальный матч «Динамо» при новом главном тренере – Кирилле Новикове. «Краснодар» с 27 матчами занимает третье место. В следующем туре «быки» примут дома «Оренбург». «Динамо» с 11 очками занимает 15-е место. 27 октября бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА. РПЛ

13-й тур «Динамо» (Москва) – «Краснодар» – 1:1 (1:1) Голы: Морозов, 3 (1:0); Мартынович, 35 (1:1). «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Игбун. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 66), Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76). Предупреждения: Игбун, 33; Рыков, 45+1; Каборе, 54; Нойштедтер, 72; Рауш, 82 – Спаич, 17; Берг, 32; Сулейманов, 87.