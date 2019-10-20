«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове - Советский спорт
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20 октября 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове

«Динамо» не проиграло.

В матче 13-го тура российской премьер-лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» – 1:1.

На третьей минуте забил защитник динамовцев Григорий Морозов, на 35-й – защитник гостей Александр Мартынович.

Это был первый официальный матч «Динамо» при новом главном тренере – Кирилле Новикове.

«Краснодар» с 27 матчами занимает третье место. В следующем туре «быки» примут дома «Оренбург».

«Динамо» с 11 очками занимает 15-е место. 27 октября бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА.

РПЛ
13-й тур

«Динамо» (Москва) – «Краснодар» – 1:1 (1:1)

Голы: Морозов, 3 (1:0); Мартынович, 35 (1:1).

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 66), Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

Предупреждения: Игбун, 33; Рыков, 45+1; Каборе, 54; Нойштедтер, 72; Рауш, 82 – Спаич, 17; Берг, 32; Сулейманов, 87.

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