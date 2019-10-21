Турок Палабийик назначен на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит»

Турецкий арбитр Али Палабийик назначен на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Зенит», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Палабийику будут ассистенты Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан, а также четвертый судья Халис Озкахья. За систему VAR на матче будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, а его помощником станет еще один представитель Турции Мете Калкаван.
Отметим, что 3 августа 2017 года Палабийик работал на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Бней Иегуда» (0:1), а 3 октября этого года отсудил матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол» (0:2).
Напомним, матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 23 октября на «РБ Арене» в Лейпциге. Начало – 19:55 (мск).
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