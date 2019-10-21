Хеведес не включил «Спартак» в список претендентов на победу в РПЛ В прошлом сезоне золотые медали выиграл «Зенит».

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес назвал главных конкурентов столичного клуба в борьбе за чемпионский титул.

«Наши главные конкуренты в гонке за золото в чемпионате России – это «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место. Я не назвал «Спартак»? У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о «Спартаке», потому что мало смотрел матчи с его участием», – приводит слова защитника «Российская газета».

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 13 туров 15 очков. Что касается «Локо», то команда Юрия Семина расположилась на 1-й позиции. В ее активе 29 баллов.