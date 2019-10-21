Хеведес вспомнил о конфликте с Тедеско

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о своем отношении к Доменико Тедеско, с которым работал в «Шальке 04».
Отметим, что при нем чемпион мира потерял капитанскую повязку, а чуть позже был продан в российский клуб.
«Если увижу его, то пожму руку. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в «Локомотиве», выиграл два трофея. А история с Тедеско – я оставил ее позади», – цитирует игрока «Российская газета».
Хеведес – воспитанник «Шальке». Он играл за основу «горняков» с 2007 по 2017 год. За это время немец отыграл 335 матчей.
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