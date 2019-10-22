Генеральный директор «Ротора» ответил на критику Слуцкого Генеральный директор ГАУ ВО ФК «Ротор» Андрей Рекечинский ответил на критику Леонида Слуцкого.

- При всем уважении к Леониду Викторовичу, за свою долгую футбольную карьеру он работал в основном в частных организациях и плохо представляет себе взаимодействие с бюджетной структурой. Нужно следовать букве бюджетного законодательства, Государственное учреждение должно соблюдать процедуру закупок товаров и услуг, следовать стандартам обучения, утвержденными правительством РФ. У нас уже возникали недопонимания по поводу тренировочного процесса и мы объясняли, что в данной ситуации не можем идти против законодательства, которое строго следит за выполнением всех обязательств со стороны спортивной школы «Ротор». Леонид Викторович ошибается, считая, что «Ротор» не вкладывал в развитие воспитанников, перешедших из шк. Слуцкого. За год работы из бюджетных средств на содержание молодых спортсменов этой школы было потрачено порядка 10 млн. рублей, включая приобретение формы, инвентаря, страхование, аренду полей и многое другое. Может быть Слуцкого ввели в заблуждение, но тренерские лицензии также оплатил клуб, - рассказал Рекечинский.

Ранее в интервью популярному блогеру Евгению Савину - тоже волгоградцу и воспитаннику «Ротора» - главный тренер голландского «Витесса» жестко прошелся по руководству сине-голубых.