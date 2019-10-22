Александр Коломейцев: Нас ждет очень сложная игра против «Ювентуса» Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

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- Нас ждет очень сложная игра против «Ювентуса». Но какого-то особого значения конкретному сопернику не придаю. В Лиге чемпионов все команды топовые и ко всем надо относиться с одинаковой серьезностью. Не стал бы там выделять кого-то конкретно. У них силен каждый игрок, можно выделить всю команду, - приводят слова Коломейцева «Известия».

Напомним, что матч состоится в Турине (Италия) на стадионе «Альянц - Ювентус» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.